A murit Maica Ecaterina fostă actriță de succes a României A murit Maica Ecaterina fosta actrița de succes a Romaniei . Mulți nu și-o aduc aminte ca actrița, alții da. A avut o poveste de viața ca de film. Maicuțele i-au anunțat moartea cu durere in suflet. „Cu durere in suflet dar și cu nadejde in mila nemasurata a lui Dumnezeu, anunțam ca astazi, 13 noiembrie, la praznuirea marelui Ierarh, Sf. Ioan Gura de Aur, in zorii dimineții, a trecut la Domnul, iubitoarea de Hristos și multpatimitoarea, maica Ecaterina (Monica Fermo). Iubitoare de Hristos, pentru ca numai o dragoste fierbinte pentru Dumnezeu a putut sa o desprinda de dulceața și slava lumii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

