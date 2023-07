A murit legendarul fotbalist Luis Suarez Miramontes

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit fostului club Inter Milano, Luis Suarez Miramontes, așa-numitul „Galician de Aur” care este singurul barbat spaniol care a caștigat cel mai prestigios premiu individual de fotbal, Balonul de Aur, s-a stins din viața la varsta de 88 de ani.

- Manchester City a invins-o pe Inter Milano cu scorul de 1-0, la Istanbul, și a caștigat trofeul UEFA Champions League.Astfel, Manchester City a reușit o tripla istorica titlul din Premier League, Cupa Angliei și Champions League. Pentru Pep Guardiola, este al treilea trofeu Champions League din cariera…

- Mijlocasul spaniol Sergi Busquets, care va parasi echipa FC Barcelona la finalul acestui sezon, l-a avertizat pe antrenorul Pep Guardiola in legatura cu pericolul pe care il poate reprezenta Inter Milano in finala Ligii Campionilor cu Manchester City, relateaza cotidianul L'Equipe, potrivit Agerpres.Intr-un…