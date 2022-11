Stiri pe aceeasi tema

- Planșeul de beton din Piața Unirii, pe sub care trece Raul Dambovița este inspectat in aceste zile de o echipa de experți structuriști, a caror misiune este aceea de a obține date relevante despre starea solului și despre cat de avansat este gradul de uzura al fundației pe care se sprijina o mare parte…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune ca va repara pavajele de pe trotuarele din zona centrala a Bucureștiului (Piața Unirii, Universitate, Bulevardul Magheru), pana la sfarșitul acestei luni. Trotuarele din Piața Unirii, Universitații și de pe Bulevardul Magheru arata, in mai multe zone,…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, spune ca va repara pavajele de pe trotuarele din zona centrala a Bucureștiului (Piața Unirii, Universitate, Bulevardul Magheru), pana la sfarșitul acestei luni. Trotuarele din Piața Unirii, Universitații și de pe Bulevardul Magheru arata, in mai multe zone,…

- Clujenii s-au adunat in Piata Unirii, vineri seara, pentru a protesta fata de decesele celor patru copii de la Cluj, in urma infecțiilor nosocomiale. „Cerem Ministerului Sanatații sa demareze urgent o ANCHETA la maternitatea din Cluj-Napoca, unde 8 bebeluși au murit in ultimul an din cauza infecțiilor…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a depus cereri de finantare in valoare totala de 1.264.408.151 lei (256 milioane de euro) pentru mai multe proiecte in domeniul transportului public. Cererile au fost depuse in cadrul celui de-al doilea apel pentru dezvoltarea durabila a localitatilor,…

- Prin “Apocalipsa dupa Cioran,” ”regizorul Sorin Ilieșiu se va reconcilia cu arta filmandu-l pe fals insinguratul Cioran, alaturi de Gabriel Liiceanu, acolo la el in chilia sa publica de la Paris, 21 rue de l’Odeon”, spunea academicianul George Banu despre producatorul multipremiat pentru filmele sale.…

- Un oraș ascuns in inima Bucureștiului, cu locuințe cochete și gradini mici, a fost ras pe harta de Nicolae Ceaușeascu in urma cu mai mulți ani. In prezent, cațiva locuitori mai in varsta iși mai amintesc de ce era odata acolo. De ce a decis fostul președinte al Romaniei sa puna la pamant sute de case…

- Oficialii de la Primaria Capitalei au anunțat ca cei de la Administrația Strazilor București au inceput lucrarile de reparații la trotuarele bulevardului I.C. Bratianu. Lucrarile urmeaza a fi finalizate in noiembrie si vor avea un termen de garantie de 12 luni de la receptie. De 395 de zile au avut…