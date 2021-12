A murit Harry Reid, fostul lider democrat al Senatului american Fostul lider al Senatului american Harry Reid, figura emblematica a Partidului Democrat si a scenei politice din Statele Unite timp mai multe decenii, a murit la vârsta de 82 de ani, a anuntat marti sotia sa, noteaza AFP citata de Agerpres.



"A murit în pace în aceasta dupa-amiaza", a declarat ea într-un comunicat, precizând ca decesul a intervenit dupa o lupta de patru ani cu un cancer pancreatic.



Lider al majoritatii din Senat între 2007 si 2015, parlamentarul democrat a fost un personaj important într-o perioada ce a acoperit… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

