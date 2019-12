Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi piloti ai unui elicopter militar Mi-28, care s-a prabusit miercuri noaptea spre joi in regiunea Krasnodar din Rusia, si-au pierdut viata, informeaza Ministerul Apararii de la Moscova, citat de EFE. Aparatul, conform unui comunicat, s-a prabusit in apropierea aerodromului Korenovsk…

- Unautobuz a cazut intr-un rau din Siberia, duminica, iar 15 oameniau murit. Un caiciuc ar fi explodat pe un pod iar șoferul a pierdutcontrolul direcție, prabușindu-se in gol.In autovehicul se aflau 43 de pasageri. Una dintre rotileautobuzului, care circula intre doua orase siberiene sitransporta 43…

- Accident mortal in urma cu puțin timp in Maramures. O persoana a murit in urma impactului In aceasta seara, pe strada Faget din municipiul Sighetu Marmației, un barbat de 44 de ani a fost accidentat mortal de un autoturism in timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni. Conducatoarea auto este…

- Zi de doliu in regiunea Krasnoiarsk din Rusia. Cel putin 15 oameni au murit și alți 27 au fost raniți dupa ce cinci diguri s-au rupt. Alte cinci persoane sunt in continuare disparute, iar salvatorii au reluat operațiunile de cautare in aceasta dimineața.

- Mark Hurd, directorul general al Oracle și fost director general al Hewlett-Packard a incetat din viața vineri, la varsta de 62 de ani, potrivit CNN, anunța MEDIAFAX.Informația a fost confirmata de co-fondatorul Oracle, Larry Ellison. „Cu profunda durere va anunț ca Mark Hurd a incetat din…

- BUCUREȘTI, 16 oct, Sputnik. Prestigiosul cotidian britanic The Guardian transmite o informație care pune pe jar intreaga comunitate internaționala: datorita tensiunilor dintre Ankara și Washington, amplificata de ofensiva militara turca in Siria, SUA intenționeaza sa mite armamentul nuclear de la…

- Informatia a fost confirmata de fiica scenaristului pe contul sau de pe reteaua de socializare online Facebook. Sam Bobrick a murit pe 11 octombrie, in spital, unde fusese internat dupa ce a suferit un accident cerebral. Bobrick a scris peste 40 de piese de-a lungul prolificei sale cariere, dar este…

- Soferita masinii de lux, care acum o saptamana a intrat cu bolidul intr-un troleibuz pe stada Alba Iulia din Capitala, a murit la spital, astazi, la ora 10:00. Informatia a fost confirmata de reprezentantii Ministerului Sanatatii.