- Inca un nume mare al muzicii de petrecere a murit, vineri noaptea. Cantareața de muzica populara și lautareasca Gabi Lunca a decedat, la varsta de 83 de ani, la Spitalul din Ilfov, rapusa de COVID-19. Fiica lui Gabi Lunca, Rebeca Onoriu, a scris, in noaptea de vineri spre sambata, pe pagina…

- Gabi Lunca a murit vineri seara, la 82 de ani, potrivit unui anunt facut de fiica ei pe Faceebok. Artista era internata cu COVID la Spitalul Județean Ilfov, potrivit RomaniaTv. “Dupa 23 ani, din nou impreuna! Canta impreuna Celui pe care L-au iubit și L-au slujit o viața intreaga! O sa ne revedem…”,…

- Celebra interpreta de muzica lautareasca Gabi Lunca a murit, vineri seara, la varsta de 82 de ani. Artista era diagnosticata cu COVID-19 și era internata la Spitalul Județean Ilfov. Rebeca Onoriu, fiica cea mica a artistei, este cea care a facut anunțul pe pagina sa de Facebook. „Dupa 23 ani, din nou…

- Cornelia Catanga a murit, vineri, la Spitalul Universitar din Capitala, unde era internata dupa ce a fost diagnosticata cu Covid-19. Cantareata de muzica lautareasca a fost spitalizata joi, in stare grava. Ea prezenta comorbiditati. Potrivit unor surse medicale, Cornelia Catanga a fost transportata…

- Cornelia Catanga s-a stins din viața, vineri dimineața, la Spitalul Universitar din București, in urma unui stop cardio-respirator, a anunțat Mara Banica intr-o postare pe pagina sa de Facebook.

- Gabi Lunca, una dintre cele mai indragite cantarețe de muzica populara și lautareasca, este internata la Spitalul Judetean Ilfov, fiind diagnosticata cu COVID-19. Gabi Lunca, in varsta de 82 de ani, este constienta, cooperanta si are o evolutie stationara. Gabi Lunca a fost internata in urma cu patru…

- Studenta la Medicina in New York, Jennifer Gates, fiica in varsta de 24 de ani a miliardarului Bill Gates, fondatorul Microsoft, a anuntat pe contul sau de Instagram ca a primit prima doza a unui vaccin bazat pe ARN mesager si a publicat o fotografie alaturi de un text in care isi exprima recunostinta…

- Doi politicieni susțin la unison ca actorul Bogdan Stanoevici nu a murit din cauza COVID, pentru ca acesta invinsese boala. Bogdan Stanoevici a murit cu zile pentru ca a fost infectat cu un microb din spital, a scris Codrin Ștefanescu pe pagina sa de Facebook. Afirmația este susținuta și de senatoarea…