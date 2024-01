A murit fostul fotbalist german Franz Beckenbauer. „Kaiserul” avea 78 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea fotbalului. Franz Beckenbauer, considerat legenda fotbalului german, a murit duminica, la varsta de 78 de ani. „Cu profunda tristețe va informam ca Franz Beckenbauer s-a stins din viața in liniște ieri, duminica, inconjurat de familia sa. Va rugam sa plangeți in tacere și sa va abțineți…

- Mario Zagallo a murit la 92 de ani, dupa o viata dedicata fotbalului. A fost primul care a cistigat Cupa Mondiala in calitate de jucator si antrenor. Mario Zagallo, cvadruplu campion mondial cu nationala Braziliei, a murit, vineri, la Rio de Janeiro, la virsta de 92 de ani. Zagallo a fost foarte popular…

- Fratele Walter a dezvaluit intr-un documentar TV ca sanatatea legendarului Franz Beckenbauer, 78 de ani, este tot mai precara: „Daca aș spune acum ca e bine aș minți”. Vești tot mai ingrijoratoare despre legendarul Franz Beckenbauer. In varsta de 78 de ani, fostul internațional și selecționer al Germaniei,…

- Nascut langa Nurnberg in 1923, Henry Kissinger a fugit impreuna cu familia sa de evrei, in 1938, din Germania nazista pentru a deveni „omul indispensabil al Statelor Unite”. Din „Memoriile” sale se vede ca drumul nu a fost ușor pentru intreaga sa familie, dar mai ales pentru el, care și-a dorit sa invețe.…

- Shane MacGowan, solistul si compozitorul trupei punk celtice The Pogues si unul dintre cei mai mari sefi de trupa din toate timpurile, a murit la varsta de 65 de ani, in urma unei lungi perioade de sanatate precara. O declaratie a familiei a precizat ca a murit la 30 noiembrie, la ora 3.30 dimineata,…

- Rona Hartner a murit. Indragita artista s-a stins din viata la numai 50 de ani, dupa ce a luptat cu o boala crancena, potrivit antena3.ro. Actrița de film, cantautoare, cantareața, compozitoare și textiera, artista de origine germana, Rona Harter, lasa o țara intreaga in lacrimi. Cunoscuta pentru pofta…