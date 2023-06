A murit fostul director al SRI, Costin Georgescu. Acesta era internat de ieri în stare gravă la o clinică din Elveția A murit Costin Georgescu, fostul director al Serviciului Roman de Informații. Acesta era internat de ieri la o clinica din Elveția. Starea acestuia de sanatate este extrem de grava, iar familia a luat decizia de a-l transfera la un spital din Elveția. Costin Georgescu s-a nascut la data de 22 februarie 1942, in municipiul Craiova. A absolvit Facultatea de Construcții Hidrotehnice din cadrul Institutului de Construcții București (1967). Dupa absolvirea facultații, a lucrat ca inginer, șef de șantier, șef grup de șantiere, director tehnic proiectare și director de trust de construcții. A indeplinit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Fostul director SRI, Costin Georgescu, se afla in stare grava, fiind internat intr-un spital din Elveția. Transferul la un spital din strainatate s-a facut ca urmare a deciziei familiei fostului șef SRI, potrivit RomaniaRv.

