A murit dirijorul Filarmonicii „George Enescu”, Camil Marinescu. A fost diagnosticat cu coronavirus

- Dirijorul Camil Marinescu a murit luni, la varsta de 55 de ani, dupa ce a fost diagnosticat cu COVID-19. Fratele dirijorului, Ciprian Marinescu, a anuntat, pe pagina de Facebook, decesul acestuia. ”Din pacate, dupa o lupta de trei saptamani cu virusul COVID-19, iubitul meu frate ne-a parasit astazi,…

- Ultima persoana decedata in județul Galați a refuzat internarea, desi a fost testata pozitiv pentru coronavirus. A murit doua zile mai tarziu acasa. Barbatul, de 45 ani, s-a prezentat in 12 iulie la spital, cu simptome de coronavirus si i-a fost prelevat test. Barbatul a refuzat sa ramana internat pentru…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat vineri alte 420 de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, numarul total ajungand la 28.166. De asemenea, 21 de persoane au murit in ultimele 24 de ore, bilantul deceselor ridicandu-se la 1.708. Articolul 420 de noi cazuri de coronavirus, numarul total ajungand…

- Un barbat din India care a susținut ca ii poate ajuta pe oameni sa scape de Covid-19, prin intermediul ritualurilor de exorcizare, pupandu-le mana, a murit dupa ce s-a infectat cu noul virus. Barbatul care a susținut ca poate vindeca persoanele infectate cu noul coronavirus, a murit din cauza Covid-19,…

- Directorul filialei Neamt a Crucii Rosii, Florin Piclea, diagnosticat cu coronavirus in urma cu trei saptamani, a murit, duminica. Piclea, in varsta de 64 de ani, a condus timp de 18 ani Crucea Rosie Neamt.

- Inca patru decese s-au inregistrat in Romania la persoane infectate cu noul coronavirus, numarul total ajungand la 1.235, informeaza, joi, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre doua femei si doi barbati, cu varste cuprinse intre 45 si 71 de ani. Barbatul cu varsta de 45 de ani este din…

- Inca 15 persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati ajungand la 818, a informat in aceasta seara Grupul de Comunicare Strategica. Decesul cu numarul 809 este al unui barbat din Vrancea, in varsta de 75 de ani. Numarul total de persoane decedate in Vrancea, fiind și confirmate…

- Un barbat diagnosticat cu noul coronavirus, care a parasit spitalul in care era internat fara incuviintarea cadrelor medicale, a fost oprit si blocat in trafic, pe DN 2, pe raza localitatii Oreavu, de catre politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau. Potrivit unui comunicat…