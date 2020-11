A murit Dave Prowse, actorul care l-a jucat pe Darth Vader

Stiri pe aceeasi tema

- Ziariștii argentinieni susțin ca fostul mare jucator de fotbal, Diego Maradona, a incetat din viața din cauza unui stop cardiac. Diego Armando Maradona avea 60 de ani și suferise o intervenție chirurgicala pe creier și conform jurnalistilor din America de Sud, el a fost luat cu ambulanța de la locuința…

- Actorul scotian Sean Connery, care a redefinit statutul de star de cinema, a murit la varsta de 90 de ani, a anuntat sambata BBC, potrivit news.ro.In filme ca „Dr. No”, „Goldfinger” si „You Only Live Twice”, Connery a creat un model pentru un erou de actiune proaspat si interesant. In total, intre…

- Artista Margaret Nolan, model in filmul „Goldfinger” din seria „James Bond” si actrita in lungmetrajul „A Hard Day’s Night” despre trupa The Beatles, a murit la varsta de 76 de ani.Citește și: BUBUIE rata infectarilor cu noul coronavirus in Capitala: 2,52 este rata la 1000 de locuitori…

- Un adolescent de 12 ani a facut infarct și a murit dupa ce s-a jucat mai multe ore un joc video pe telefon. Parinții l-au gasit inconștient in camera lui, cu jocul ruland pe telefon. Autoritațile fac apel la parinți sa monitorizeze cu atenție activitatea online a copiilor lor.

- Un baiat din Egipt a murit de infarct, dupa ce a jucat ore in șir un joc video popular online. Parinții copilului de 12 ani au intrat in camera lui și l-au gasit lipsit de reacție, cu jocul PlayerUnknown's Battlegrounds inca ruland pe mobilul lui, scrie digi24.ro.

- Reputatul regizor sarb Goran Paskaljevic a murit la Paris, la varsta de 73 de ani, a informat sambata ziarul sarb Kurir, care citeaza surse ale familiei, relateaza EFE. Cineastul, care locuia la Belgrad si la Paris, a murit vineri iar presa locala sarba nu a dat detalii privind imprejurarile…

- Diana Rigg, cunoscuta pentru rolul Olennei Tyrell din Game of Thrones, a murit astazi la varsta de 82 de ani. Cauzele nu sunt cunoscute, familia precizand doar ca are nevoie de discreție din partea presei americane. In cazul in care nu mai știți ce rol a interpretat Diana Rigg in Game of Thrones, am…