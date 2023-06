A murit Daniel Ellsberg. El a fost la originea Pentagon Papers, dezvăluind documente referitoare la războiul din Vietnam Americanul Daniel Ellsberg, care in 1971 a dezvaluit documente confidentiale privind planificarea razboiului din Vietnam, "Pentagon Papers", a murit, vineri, la varsta de 92 de ani, relateaza AFP. Avertizorul care a contribuit la schimbarea modului in care opinia publica americana a privit conflictul din Vietnam "a murit din cauza unui cancer pancreatic, diagnosticat la 17 februarie. Nu a suferit si a fost inconjurat de familia sa iubita", au anuntat sotia si copiii sai intr-un comunicat de presa. Daniel Ellsberg, a carui poveste a inspirat un film de televiziune american in 2003 si un lungmetraj… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

