Pictorul francez Pierre Soulages, devenit celebru gratie unor tablouri care expun umbrele si nuantele variate ale culorii negre, a murit la varsta de 102 de ani, a anuntat directorul muzeului care ii este dedicat in Rodez, un oras din sud-vestul Frantei, informeaza agentiile de presa internationale.

Indonezia, fosta colonie a Tarilor de Jos, a solicitat acesteia din urma restituirea a opt opere de arta si a unor colectii de istorie naturala din mai multe muzee olandeze, printre acestea numarandu-se celebrul "Om de Java" , a anuntat marti guvernul de la Haga, informeaza AFP.

O avalanșa in partea indiana a munților Himalaya a ucis doua persoane. De asemenea, un grup de alpiniști stagiari a disparut și este cautat de echipe de intervenție, potrivit Reuters.

Sase migranti, printre care doi bebelusi, au murit in mare dupa ce au fost respinsi de Grecia in apele turcesti ale Marii Egee, a transmis marti garda de coasta turca, transmite AFP.

Mii de oameni care locuiesc in apropierea unor rauri in nordul Pakistanuluui au primit ordin sa isi evacueze casele, sambata, dupa ce ploi devastatoare au provocat inundatii soldate cu peste 1000 de morti, relateaza AFP, scrie News.ro.

Un polițist a provocat un accident mortal in Popești Leordeni, in apropierea Capitalei. Polițistul a lovit, pe trecerea de pietoni, o femeie in varsta de 73 de ani.

Cinci persoane au murit si 16 au fost ranite duminica intr-un atac in Guayaquil, Ecuador, pe care guvernul l-a atribuit crimei organizate, au anuntat autoritatile si serviciile de urgenta, relateaza AFP.

Celebrul ilustrator Jean-Jacques Sempe, co-creator al lui Petit Nicolas, a murit la varsta de 89 de ani, a anuntat joi sotia sa, citata de presa franceza, potrivit news.ro.