A murit caricaturistul care a pus pe jar Europa

Artistul danez Kurt Westergaard, celebru pentru o caricatura a profetului Mahomed care a provocat revolte violente in unele tari musulmane, a decedat la varsta de 86 de ani. Anunțul a fost facut duminica, 18 iulie, de familia sa, presei daneze. „Chipul lui Mahomed": turbanul-bomba Kurt Westergaard a murit in somn, dupa o lunga maladie, a […]