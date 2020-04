Stiri pe aceeasi tema

- Lumea sportului romanesc este in doliu. A murit Adrian Lucaci, fost fotbalist la UTA, Steaua și Sportul Studențesc.Acesta avea 54 de ani și a fost rapus de o boala incurabila, duminica. In ultima vreme, Adrian Lucaci a ocupat funcția de președinte al Asociației Județene de Fotbal Arad.Nascut la 28 iunie…

- Muzicianul american Adam Schlesinger, premiat cu Grammy si Emmy, a murit, miercuri, din cauza infectiei cu noul coronavirus, la varsta de 52 de ani.Muzicianul Adam Schlesinger, fondator al trupei Fountains of Wayne, a murit la varsta de 52 de ani intr-un spital din New York, potrivit Mediafax.ro.…

- SCRISOARE DESCHISA Stimate domnule Prim Ministru, Stimate domnule Ministru de Interne, Stimate domnule Ministru al Sanatatii, Astazi ne confruntam, ca intreaga lume, cu o situație fara precedent care solicita o capacitate de reacție extraordinara si adaptata la realitatile care devin pe zi ce trece…

- Americanul Robert Levinson, agent FBI in rezerva, disparut in circumstante misterioase in 2007 in Iran, a "murit, in timp ce se afla in detentia" autoritatilor iraniene, a anuntat miercuri familia sa, potrivit France Presse, scrie Agerpres. Washingtonul a afirmat intotdeauna ca Bob Levinson nu lucra…

- Liderii Partidului Social Democrat susțin ca motivul pentru care Romania nu are teste și echipamente pentru combaterea epidemiei, este ca Iohannis și PNL au minimalizat cu buna știința criza. Nu cumperi milioane de maști, teste sau combinezoane pentru a combate „simptome ușoare ca in orice raceala”,…

- S-a stins azi din viata. A murit una dintre marile voci ale Romaniei Florin Diaconescu, figura de referința a teatrului liric romanesc, fost solist al Operei Naționale din București, a murit duminica, la varsta de 77 de ani. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE…

- Autoritatile covasnene si-au propus sa gaseasca parteneri in Brasov pentru promovarea obiectivelor turistice din judet alaturi de cele din judetul invecinat, iar astfel sa atraga un numar mai mare de turisti in zona. Presedintele clusterului turistic „Tinutul secuiesc”, Laszlo Endre a declarat ca judetul…

- S-a aflat de ce s-a stins din viața, de fapt, asistenta din Vaslui care a fost terorizata de soț. Inițial, s-a spus ca Mihaela Enache a murit din cauza batailor incasate, insa adevarul este altul.