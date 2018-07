Stiri pe aceeasi tema

- Mama a doi copii se afla impreuna cu familia intr-o vacanța in Grecia. La cateva ore dupa ce a luat o imbucatura dintr-un pui nepregatit corespunzator, femeia a murit. Natalie Rawnsley, in varsta de 37 de ani, din Harpenden, Herts, nu suferea de nicio problema medicala inainte ca tragedia sa aiba loc,…

- Pe zi ce trece ies la suprafa:E fel "i fel de pove"ti cutremurEtoare despre cei care au pierit in incendiile devastatoare din Grecia. Printre victime se numErE "i un bebelu" de numai "ase luni, pentru care via:a s-a incheiat mai repede decat se a"tepta vreodatE.

- Un roman a murit, iar familia lui a ajuns in coma la spital, in urma unui accident teribil care a avut loc in Bulgaria. Romanul si familia sa, sotia si copilul, originari din Bals, plecasera in vacanta, insa o mare tragedie s-a petrecut pe drum.

- Daniel Buzdugan a povestit, la emisiunea lui Teo Trandafir, ca a fost dezamagit de atitudinea unor persoane in Grecia, acolo unde iși petrecea concediul. El a spus ca indivizii pareau oameni ok, dar a fost profund surprins la final. Vedeta de radio și televiziune, care este indragostit de Grecia, de…

- Tobosarul Vinnie Paul, fondator al trupei heavy metal americane Pantera, a murit la varsta de 54 de ani, vineri noapte, in Las Vegas, potrivit rollingstone.com, conform Mediafax.Informatia a fost facuta publica pe pagina de Facebook a trupei Pantera, fara a se preciza cauza decesului.…

- In anii `70-`80, ”fata cu zambetul de aur” era una dintre cele mai aclamate actrițe. Notorietatea și-a pastrat-o și astazi, chiar daca o vedem tot mai rar pe micile ecrane ori la evenimente hollywoodiene. Din fericire, fiica celebrei actrițe, Kate Hudson, mai posteaza fotografii cu mama sa pe rețelele…

- Grecia este o locatie des aleasa de catre romani, insa acestia merg pe insulele cele mai cunoscute. Din cele 230 de insule locuite ale Greciei, noi ne-am gandit sa va propunem 3 insule mai putin cunoscute dar de o frumusete coplesitoare.

- Atac armat la un comisiariat de poliție din Afganistan. Cel puțin șase polițiști au murit in capitala provinciei Logar, la mai putin de 70 de kilometri sud-est de Kabul, citeaza Agerpres agențiile internaționale. Asaltul a inceput in jurul orei locale 05:00 (03:30 ora Romaniei) prin explozia unei masini-capcana…