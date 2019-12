Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a platit cumparaturile tuturor oamenilor dintr-un magazin. Totul s-a intamplat pe 27 noiembrie, inainte de Ziua Recunostintei (Thnksgiving), intr-un centru comercial din Palm Sprins, California (Statele Unite ale Americii). Cantareata Sia, in varsta de 43 de ani, este cunoscuta pentru perucile…

- „Glorie lui Dumnezeu in inalțimile de sus și pe pamant pace printre oamenii bunavoinței.” – Luca 2:14. In aceasta luna noiembrie a anului 2019 cvartetul Il Divo a poposit in orașe din Statele Unite, iata, in Durham, statul Carolina de Nord, la Centrul Artelor Performante (DPAC), vineri, 29 noiembrie…

- Fostul presedinte american Jimmy Carter a fost externat miercuri dimineata din spitalul universitar Emory din Atlanta, statul Georgia, urmand sa-si continue acasa refacerea de pe urma ranilor cauzate de o serie de cazaturi, relateaza DPA si Reuters. Fostul presedinte, in varsta de 95 de…

- Un copil din Hagen, Germania, in varsta de opt ani, și fratele sau, in varsta de cinci ani, au furat mașina parinților, au condus-o cațiva metri și au facut accident, scrie b1.ro.Baietelul cel mare statea la volan, iar fratele sau pe scaunul pasagerului.

- ”Intervenția in Orientul Mijlociu a fost cea mai proasta decizie din istoria Statelor Unite”, a afirmat miercuri Donald Trump, la trei zile dupa ce a anunțat retragerea trupelor americane din sectoarele apropiate de granița turca, in nordul Siriei, scrie Hotnews. ”Razboaiele fara sfarșit s-au terminat…

- Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite a prognozat ca furtuna Humberto va lovi insulele Abaco, fiind insotita de poli torentiale si rafale de vant.O avertizare de furtuna tropicala se afla in vigoare pentru nord-vestul Bahamas, a spus NHC, fiind asteptati pana la 15 centimetri…

- Acum 18 ani, Statele Unite isi chemau aliatii la lupta impotriva terorismului, mobilizand resurse umane si materiale mai mult decat considerabilecontra unor mujahedini care, pana in acest moment, nu au cedat si se afla in pozitia de a lansa atacuri devastatoare impotriva trupelor americane si aliatilor…

- Manifestanții de la Hong Kong și-au suspendat miercuri acțiunile de protest, pentru a comemora atacurile teroriste care au avut loc pe 11 septembrie 2001 in Statele Unite, informeaza publicația The New York Times, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Anunț de ultima ora al Olguței Vasilescu: ‘Trei…