- Constructorul auto japonez Toyota Motor Corp este pe punctul de a detrona rivalul american General Motors Co chiar la el acasa, aceasta fiind prima data dupa 1931 cand GM nu a mai fost lider de vanzari pe piata auto din SUA, transmite Reuters, citat de Agerpres. In primele noua luni din 2021, Toyota…

- China, cea mai mare piata auto din lume, va reduce anul viitor cu 30- subventiile la noile automobile electrice si hibride, a anuntat vineri Ministerul de Finante de la Beijing, transmite Reuters. Politica de acordare a subventiilor la automobilele electrice si hibride se va incheia la 31 decembrie…

- Constructorul auto german BMW a anuntat marti ca a vandut vehiculul electric cu numarul un milion si intentioneaza ca pana in 2025 sa ajunga la un total de doua milioane de astfel de unitati vandute, informeaza Reuters, citat de agerpres. Aproximativ 70% dintre vehiculele electrice vandute de BMW…

- Un manuscris al celebrului fizician Albert Einstein, in care el pregatea teoria relativitații generale, a fost vandut la licitație pentru suma record de 11,6 milioane de euro, marți, la Paris, transmite AFP. Este vorba de un manuscris autograf de 54 de pagini, elaborat intre 1913 și 1914 la Zurich de…

- Vanzarile auto pe piata chineza au scazut cu 9,4% in octombrie, a sasea luna de declin consecutiv, din cauza deficitului global de semiconductori si a problemelor in alimentarea cu energie, care au afectat productia in cea mai mare piata auto din lume, transmit Xinhua si Reuters, citat de agerpres.…

- Numarul total de cazuri de Covid-19 a depasit luni 250 de milioane, la nivel global, avand in vedere ca unele tari din estul Europei inregistreaza cifre record de infectii cu SARS-CoV-2, potrivit unei analize efectuate de agentia de presa Reuters. In ultimele trei luni, media contaminarilor inregistrate…

- Declin neasteptat al vanzarilor cu amanuntul in zona euro, in septembrie, partial din cauza Germaniei. Astfel, vanzarile cu amanuntul, care sunt un indicator al cererii de consum, au scazut in septembrie cu 0,3% comparativ cu luna precedenta, fiind insa mai mari cu 2,5% comparativ cu aceeasi perioada…