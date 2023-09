Stiri pe aceeasi tema

- Inca un pacient ranit in urma exploziilor care au avut loc la Crevedia a murit, luni dimineata, la Spitalul de Urgenta Floreasca. „In cursul acestei dimineti, a decedat la Spitalul Floreasca un pacient aflat in stare foarte grava inca de la inceputul internarii, cu arsuri pe 95% din suprafata corporala”,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat, vineri seara, dupa ce medicii stomatologi au anuntat ca vor protesta fata de Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania, care a emis doua decizii care le restrang drepturile, ca cele doua documente vor fi anulate si ca se va reveni la situatia anterioara.…