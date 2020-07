A mai fost confirmat cu COVID încă un navetist REȘIȚA – E vorba de un tanar din microbuzul care transporta muncitori la o unitate de procesare a carnii din Timișoara! Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus crește de la o zi la alta, fiindca din microbuzul cu care faceau naveta mai mulți carașeni a mai fost raportat un caz. Potrivit Direcției de Sanatate Publica Caraș-Severin, este vorba de un barbat in varsta de 33 de ani, din Valeapai, care a prezentat simptome ușoare. Intrucat rezultatul testului a ieșit pozitiv, barbatul a fost internat pe Secția de Boli Infecțioase de la Staționarul III al Spitalului Județean de Urgența Reșița.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

