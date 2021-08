Stiri pe aceeasi tema

- Gata, s-a terminat șmecheria! Mihai Traistariu lasa in urma anii de studiu și, alaturi de Costi Ionița, vrea sa se lanseze in lumea manelelor. Mai mult decat atat, pentru ca-și dorește sa dea lovitura din prima, fostul participant la Eurovision este pregatit sa colaboreze cu orice manelist consacrat…

- Radarele anunțate vor avea un efect devastator pe șosele. Titi Aur: „Asta va duce la cresterea numarului de accidente” Radarele anunțate vor avea un efect devastator pe șosele. Titi Aur: „Asta va duce la cresterea numarului de accidente” Specialistul in conducere defensiva, Titi Aur, a explicat pentru…

- Președintele Klaus Iohannis considera ca vina pentru producerea accidentelor soldate cu morți aparține șoferilor din ce in ce mai nervoși, dar și legislației exterem de permisive din țara noastra. "Este o tragedie ce se intampla și e clar ca un element este lipsa de drumuri. Daca aveți curiozitatea…

- Nascut la Timisoara, Remus Georgescu a absolvit Conservatorul „Ciprian Porumbescu” din Bucuresti, dar a urmat si studii de specializare in Statele Unite ale Americii."Astazi a incetat din viata un mare artist, dirijor, compozitor, director si ctitor al filarmonicii noastre, maestrul Remus Georgescu.…

- Lumea vie a Naturii, din care omul este o parte ndash; are legile ei biologice clare, a caror validitate o descoperim in fiecare zi.Una dintre legi ndash; evidenta pentru toti marii biologi ai lumii se numeste EVOLUTIE.Evolutia este un proces de invatare dezvoltare continuu ndash; prin care un individ…

- Vremea extrema afecteaza recoltele din intreaga lume, aducand cu sine amenințarea creșterilor de prețuri pentru alimente, costurile fiind deja aproape de cele mai mari din ultimul deceniu, scrie Bloomberg. Cel mai grav ingheț din Brazilia din ultimele doua decenii a adus o lovitura mortala tinerilor…

- Antonia a primit inelul de la Alex Velea, dupa opt ani de relație. Timp in care s-a luptat in instanța sa divorțeze de fostul soț, azi solista a facut marele anunț. Frumoasa a ținut sa dea marea veste printr-o fotografie sugestiva, avand pe deget inelul de logodna. O bijuterie impresionanta, cu piatra…

- Deian Sorescu (23 de ani), omul momentului la Dinamo, cel care a reușit o tripla de efect in victoria cu FC Voluntari, 3-2, genereaza pareri pro și contra in fotbalul romanesc. Deian Sorescu, jucatorul care s-a ridicat peste toți in meciul cu FC Voluntari, a fost rasplatit ca atare in Gazeta Sporturilor…