A mai căzut o rachetă în Republica Moldova la graniţa cu Ucraina Inca o epava a unei rachete – provenita din atacurile aeriene ale Rusiei asupra Ucrainei – a fost descoperita de polițiștii de frontiera din Republica Moldova in apropierea satului Larga, la granița cu Ucraina. Acesta este cel de-al 3 caz de acest fel. „Urmare a bombardamentelor masive ale Rusiei asupra Ucrainei, o patrula a poliției de frontiera a descoperit, in aceasta dupa amiaza, in zona sectorului de frontiera Larga (r. Briceni), resturile unei rachete, provenita din atacurile aeriene ale Rusiei asupra Ucrainei.Din cauza bombardamentelor asupra Ucrainei, IGPF a pus in aplicare planul de contingența… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

