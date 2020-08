A luat-o razna și la nemți Miercuri a fost raportata cea mai mare crestere zilnica de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus din ultimele trei luni in Germania. Institutul Robert Koch (RKI) a anuntat miercuri 1.226 de cazuri noi confirmate in aceasta țara, cea mai mare creștere incepand din data de 9 mai. ‘Acest lucru este, fara indoiala, foarte ingrijorator. Pentru ca acum avem o multime de focare peste tot in tara’, a afirmat ministrul sanatatii, Jens Spahn, la postul de radio Deutschlandfunk, cerandu-le cetatenilor sa ramana ‘foarte, foarte vigilenti’. ‘Vedem ca, din cauza turistilor care revin, dar si din cauza… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

