Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de la Colegiul „Alexandru cel Bun" Gura Humorului, Ștefan Gemanariu, din clasa a XI-a, profil Științe ale naturii, a obținut recent medalie de bronz la Olimpiada Naționala de Chimie. Ștefan ne-a spus ca „s-a intalnit" cu chimia, ca fiecare elev, in clasa a VII-a, dar ...

- Trei elevi performeri de la Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț au participat recent la doua competiții naționale organizate in afara programei ministerului Educației. Dupa cum se știe, pandemia a blocat in acest an școlar toate olimpiadele și concursurile finanțate de minister, cele cateva…

- Organizarea olimpiadei de informatica din acest an este inițiativa Societații pentru Excelența și Performanța in Informatica (SEPI). Competiția a avut trei etape: județeana, naționala și de selecție a loturilor reprezentative pentru competițiile internaționale. ???????????????????? ????????????????????̦????????????????̆…

- FOTO| Performanța pentru un elev din cadrul Colegiului Militar din Alba Iulia: S-a calificat la etapa naționala a Olimpiadei „Gazeta Matematica” Elevul fruntaș Calin Hartzos, clasa a IX-a, s-a calificat la etapa a III-a (naționala) a Olimpiadei Naționale „Gazeta Matematica” 2020 – 2021. Calin a obținut…

- Elevul Rareș Avram, clasa a XII-a la Colegiul Național "Ion Luca Caragiale" Ploiești (CNILC), la profilul matematica-informatica, intensiv informatica, a fost acceptat la prestigioasa Universitate Harvard din Cambridge, Massachusetts, Statele Unite ale Americii. Rareș a fost unul dintre cei 747 de candidați…

- FOTO| SUBIECTE simulare BACALAUREAT 2021, la INFORMATICA, pentru elevii de clasa a XII-a SUBIECTE simulare BACALAUREAT 2021, la INFORMATICA, pentru elevii de clasa a XII-a Elevii de clasa a XII-a din toata țara au susținut astazi, 24 martie 2020, simularea probei a treia a examenului de Bacalaureat,…

- Inspectoratul Școlar Județean Iași are in vedere cu prioritate monitorizarea examinarilor pentru elevii de clasa a IV-a, in vederea inscrierii in clasa a V-a, scopul urmarit fiind respectarea parcursului școlar și educațional specific finalului de ciclu primar, a principiilor științifice și pedagogice…

- Una dintre cele mai prestigioase unitați de invațamant din județ, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia va incepe anul școlar 2021 – 2022 cu o clasa de matematica-informatica mai puțin. Cornel Sandu, Inspector Școlar General al IȘJ Alba, a declarat ca „aceasta decizie este una fireasca,…