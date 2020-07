Legea mirosurilor, care intra in vigoare joi, 16 iulie, impune noi sarcini pentru firmele cu activitati care „deranjeaza olfactiv”. Companiile sunt obligate sa aiba sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv și sa intocmeasca un plan de masuri ce vizeaza reducerea acestui disconfort. Citește și: Ce sa mananci ca sa mirosi bine Nerespectarea noilor norme va fi sancționata cu amenzi de pana la 100.000 de lei. In plus, cei care se impotrivesc acestei norme ar putea risca inchiderea activitatii, potrivit Mediafax . Cu toate acestea, noile obligatii nu se pot aplica pana cand guvernul…