A încetat din viaţă Hans-Jochen Vogel, liderul social-democraţilor germani la momentul reunificării Liderul social-democratilor germani la momentul reunificarii Germaniei, Hans-Jochen Vogel, care a fost de asemenea ministru al justitiei si candidat al Partidului Social-Democrat german (SPD) pentru postul de cancelar, a incetat din viata duminica la Munchen, la varsta de 94 de ani, transmite agentia DPA. Ca primar al Munchen-ului, Vogel a obtinut in anul 1960 organizarea editiei Jocurilor Olimpice din 1972 in acest oras. Dupa ce si-a incheiat mandatul de primar a fost ministru federal al planificarii regionale, apoi ministru federal al justitiei intre anii 1974 si 1981, an in care a detinut pentru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

