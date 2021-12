Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 50 de ani din Piemonte, Italia, a incercat joi, 2 decembrie, sa se vaccineze in bratul in care avea o proteza din silicon, pentru a face rost de certificatul sanitar, a anuntat presedintele acestei regiuni din nord vestul tarii, relateaza AFP.Intamplarea ar fi ridicola daca nu…

- „Acest caz ar friza ridicolul daca n-am vorbi despre o fapta de o gravitate uriasa si inacceptabila fata de sacrificiul pe care pandemia a facut sa-l plateasca comunitatea noastra, ca vieti omenesti si costuri sociale si economice”, a afirmat Alberto Cirio, președintele regiunii din nord-vestul Italiei,…

