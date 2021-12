Stiri pe aceeasi tema

- Articolele pirotehnice erau ascunse in autoremorca mijlocului de transport prin metoda “capac”, in spatele unor paleti cu cartofi.”In ziua de 05.12.2021, in Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru a intra in tara, la volanul unui autocamion, un cetatean roman, in varsta de 64 de…

