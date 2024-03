Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 29 ani, Alexandra Bianca Curuțu, a disparut din Slatina. Ea este din Timișoara, iar de duminica, 24 martie 2024, nu i-a mai raspuns mamei sale la telefon. Luni, 25 martie 2024, tanara nu s-a prezentat la lucru.

- Poliția Orașului Bechet a fost sesizata duminica de un barbat, din localitate, ca, in cursul zilei de vineri, 1 martie, fiica sa, GLAVAN MARINELA NICOLETA, de 16 ani, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Semnalmente: inaltime 1,70 m, greutate 55 kg, parul șaten, ochii caprui. La momentul plecarii…

- Persoana disparuta, identificata in Gara C.F. Constanta La data de 23 februarie a.c., in jurul orei 14.20, politisti din cadrul Serviciului Siguranta Transporturi ndash; Postul de Politie Transporturi Feroviare Constanta au identificat, in Gara C.F. Constanta, un barbat, de 67 de ani, informeaza IPJ…

- O persoana a fost data disparuta in urma unui incendiu de proportii care a izbucnit luni intr-un nou parc acvatic, aflat in constructie in orasul suedez Goteborg, transmite marti agentia DPA, conform Agerpres. Parcul tematic Liseberg, care nu este inca deschis publicului si de care apartine Liseberg…

- Gazprom nu a oferit o cifra pentru noul record zilnic, dar a spus ca exporturile totale de gaze catre China prin conducta s-au ridicat la 22,7 miliarde de metri cubi in 2023, de aproape 1,5 ori mai mult decat cei 15,4 miliarde de metri cubi livrati in 2022. Rusia intensifica livrarile catre China pentru…

- IMPRESIONANT… Județul Vaslui primește in aceste zile de final de an, un omagiu covarșitor de la una dintre cele mai importante instituții ale statului, Banca Naționala a Romaniei (BNR). Conducerea BNR a anunțat ca a lansat, incepand cu 18 decembrie, in circuitul numismatic, o moneda de aur cu tema „Istoria…

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, anunta ca tinta pe care si-a propus-o in anul 2024 este ca ANAF si Autoritatea Vamala sa ajunga la un plan de venituri mediu care sa depaseasca 40 de miliarde de lei lunar, el sustinand ca la acest plan ”vor trebui sa adere” colaboratorii sai din aceste structuri.…

- Romania a ajuns la un grad de absorbtie 93,2% pe fondurile de coeziune din exercitiul financiar 2014-2020, in conditiile in care 22,445 miliarde euro au fost rambursate pana la acest moment, potrivit ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu. “Procesul nu s-a incheiat, Romania…