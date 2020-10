A început vacanța pentru elevii claselor primare Elevii claselor I-IV au intrat incepand de luni, 26 octombrie, in vacanța. Timp de o saptamana aceștia sunt liberi de la școala. Potrivit structurii anului școlar 2020-2021, in perioada 26 octombrie- 2 septembrie, elevii claselor primare au vacanța intrasemestriala. Anul școlar 2020-2021 se structureaza pe doua semestre, 34 de saptamani, dupa cum urmeaza: Semestrul I – 17 saptamani de cursuri (14 septembrie – 29 ianuarie 2021)Semestrul al II-lea – 17 saptamani de cursuri (8 februarie -18 iunie 2021) Urmatoarea vacanța de care vor beneficia elevii este programata in perioada 23 decembrie 2020 –… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

