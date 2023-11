Stiri pe aceeasi tema

- „Da! Este adevarat! Se extinde rețeaua de gaze din comuna noastra! Dupa ani de munca, am reușit sa deblochez situația extinderii rețelei de gaze in comuna Unguriu, astfel incat cei care iși doresc și au posibilitatea financiara pot spera sa beneficieze de confortul utilizarii gazului metan pentru locuințele…

- Saptamana plina de evenimente semnificative pentru comunitațile locale din Berca și Maracineni. Daca la Maracineni amplul proiect de alimentare cu gaze este aproape de final, punandu-se la punct ultimele detalii, la Berca au fost deja inaugurate o sala moderna de sport și un nou sediu al primariei.…

- Saptamana plina de evenimente semnificative pentru comunitațile locale din Berca și Maracineni. Daca la Maracineni amplul proiect de alimentare cu gaze este aproape de final, punandu-se la punct ultimele detalii, la Berca au fost deja inaugurate o sala moderna de sport și un nou sediu al primariei.…

- Primaria Muncipiului Buzau, in parteneriat cu Institutul Kaizen Romania, Asociația Kaizen Manager Club si Asociația Clean-Up Japan, organizeaza „Evenimentele KAIZEN” in municipiul nostru. In cadrul acestor evenimente marți, 10 octombrie, a avut loc o conferința la care au luat parte primarul Constantin…

- Primaria Muncipiului Buzau, in parteneriat cu Institutul Kaizen Romania, Asociația Kaizen Manager Club si Asociația Clean-Up Japan, organizeaza „Evenimentele KAIZEN” in municipiul nostru. In cadrul acestor evenimente marți, 10 octombrie, a avut loc o conferința la care au luat parte primarul Constantin…

- Eleva-poet Victoria-Maria Pripon de la Școala „George Emil Palade” din Buzau este caștigatoarea, la secțiunea gimnaziu, a Premiului I la Concursul de poezie „Emil Niculescu” (ediția a II-a), organizat de Divizia II Infanterie Getica, Fundația „Mareșal Averescu”, Biblioteca „Emil Niculescu” a Cercului…

- Iuliana Baciu Ersen, fiica unui cadru militar in rezerva din Ramnicu Sarat, care s-a alaturat echipei de voluntari „Ajungem Mari”, a inceput pe 15 iulie o campanie de colectare de materiale pentru copii care au nevoie sa fie ajutați pentru a putea incepe noul an școlar. „Am inceput pe 15 iulie la o…

- Primaria Buzau și Centrul Cultural și Educațional anunța lansarea ediției cu numarul 3 a „Caravanei Școala din cartier”, intr-un „efort de a aduce educația și cultura mai aproape de comunitate”. Organizatorii spun ca „acest proiect inovator iși propune sa ofere copiilor din cartierele buzoiene ocazia…