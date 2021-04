Stiri pe aceeasi tema

- OMS a anunțat ca nu poate da o recomandare cu privire la o modificare a vaccinului anti-Covid intre doua doze. Anunțul vine dupa ce Inalta Autoritate a Sanatatii (HAS) din Franta a decis ca persoanele sub 55 de ani care au primit o prima doza de ser AstraZeneca pot face rapelul cu un alt vaccin.…

- Comitetul de siguranța al Agenției Europene a Medicamentului a ajuns miercuri la concluzia ca exista o legatura cauzala între apariția trombozelor și vaccinarea cu AstraZeneca. Cheagurile de sânge vor fi astfel incluse în lista de efecte adverse…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.323 de vaccinuri (280 Moderna); (343 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 79 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare s-au administrat 1.747 vaccinuri. In cadrul etapei a III-a…

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu, a afirmat ca, avand in vedere modul in care functioneaza vaccinul AstraZeneca, realizat pe baza de particula virala, aparitia reactiilor adverse mai frecvente decat la vaccinurile bazate pe ARN Mesager este normala. Coriu, care este medic…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat, duminica, la Antena 3, ca se impune creșterea pragului de varsta la 65 de ani pentru administrarea vaccinului produs de AstraZeneca, motiv pentru care a facut o solicitare in acest sens catre organele abilitate. Valeriu…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune ca romanii care au primit prima doza de vaccin in afara țarii vor putea face rapelul in Romania, singura condiție fiind sa prezinte dovada primirii primei doze, „pentru a ști exact ce tip de vaccin sa fie administrat”. „Am avut deja mai…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 cu serul produs de Oxford & AstraZeneca a inceput, ieri, in Romania, la persoane cu varsta intre 18 si 55 de ani, dupa ce peste 142.000 de oameni s-au programat deja pentru imunizarea cu acest vaccin. Administrarea serului britanic se face in cele 180 de cabinete deschise…

- Potrivit informatiilor furnizate, 8.143 de persoane au primit prima doza de Moderna, iar 661 au fost vaccinati cu ser de la Pzifer. Rapelul a fost asigurat exclusiv din stocul Pfizer-BioNTech, 10.456 de romani fiind imunizati astazi complet.In ziua de vineri, 5 februarie, 8.501 persoane au primit prima…