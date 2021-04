A început revizuirea dosarelor de pensii A inceput revizuirea dosarelor de pensii Foto: radiocraiova.ro. Doar aproximativ 200.000 de dosare dintr-un total de 5 milioane au fost revizuite pâna acum, iar ministrul muncii, Raluca Turcan, le-a cerul șefilor Caselor Județene de Pensii sa trateze cu mare atenție acest proces întrucât au aparut erori de înregistrare. Funcționarii de la Casele de Pensii vor primi ajutor, urmând ca personalul sa fie suplimentat - a mai precizat ministrul muncii. Raluca Turca: Au fost verificate aproximativ 250.000 de dosare, din care s-au strecurat și erori… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

