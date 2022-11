Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Puiu, fondatorul universitații “Constantin Brancoveanu” s-a stins din viața, sambata 12 Noiembrie. Alexandru Puiu este tatal senatorului PSD Argeș, Ovidiu Puiu, actualul rector al universitații “Brancoveanu”. Citește și Barometru de securitate naționala: Atitudine critica evidenta și fața…

- Nu se știe exact cine a scris-o, nici de cand circula printre credincioșii din Prahova. Cert este ca s-a raspandit ca lumina și ca lumea o cauta pentru puterile ei. Se spune ca norocoșii care intra in posesia Rugaciunii Lumanarilor Aprinse scapa de boli, de griji, de necazuri, de farmece și de blesteme,…

- Sute de mii de pelerini sunt așteptați sa se inchine la racla Sfintei Parascheva, in primul an fara restricții, dupa pandemia de COVID-19. Primii enoriași au inceput deja sa soseasca in capitala Moldovei.

- Va relatam ieri dupa amiaza ca sicriul cu trupul neinsuflețit al lui Marius Postelnicescu (61 de ani) a ajuns la Biserica ”Mavrodolu” din Pitești, dupa un drum lung parcurs de mașina mortuara de la spitalul din Brașov pana acasa, circulația fiind ingreunata in special din cauza aglomerației de la Campulung…

- In cursul zilei de azi, 01.09.2022, semaforul din strada Calea Bascovului, din apropierea Universitații „Constantin Brancoveanu”, va fi oprit in vederea executarii lucrarilor de corelare cu semafoarele instalate in cadrul proiectului de implementare a unui sistem integrat de management al traficului…

- Parintele Gabriel Horț impreuna cu Consiliul parohial ii invita pe credinciosi joi, 8 septembrie, la pelerinajul care se organizeaza anual la Șișești, de sarbatoarea „Nașterea Maicii Domnului”. Sfanta Liturghie va fi celebrata de catre Preasfinția Sa Vasile Bizau, incepand cu ora 10:30. Pelerinajul…

- Crestinii catolici din Iasi sunt invitati sa celebreze cel mai nou sfant de Iasi – Fericita Veronica Antal, care a fost beatificata in 2018, printr-un pelerinaj si rugaciune in zilele de 25 si 26 august, la Nisiporesti, la Biserica parohiala „Adormirea Maicii Domnului". Pelerinajul credinciosilor poarta…