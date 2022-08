A început ­numărătoarea punctelor Primita la incalzire de un public care a aratat ca susținerea este vie și necondiționata, in ciuda situației din clasament, echipa noastra de suflet a intors publicului un joc bun, ambițios, din pacate reușind numai un punct care marcheaza demarajul Petrolului in aceasta ediție de Superliga. Sepsi, participanta in Conference League mulțumita statului de deținatoare a Cupei Romaniei, este o echipa greu de batut, bine legata, cu trasee știute și aplicate, o echipa cu care nu te poți lua la tranta. De aceea, Petrolul a propus un joc cu acțiuni gandite preponderent pe flancuri, urmate de centrari… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul și Sepsi se infrunta in etapa #3 din Liga 1. Partida este programata de la 18:00 și este LiveTEXT pe GSP.ro. Televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport Petrolul - Sepsi, live de la 18:00 Click AICI pentru Live + statistici Petrolul - Sepsi, echipe probabile PETROLUL: 12. Avram -…

- Sepsi OSK s-a calificat in turul trei preliminar al Conference League, dupa ce a trecut la lovituri de departajare, scor 4-2, de Olimpija Ljubljana, intr-un meci disputat joi seara. In tur, Sepsi s-a impus, scor 3-1, insa in retur, slovenii s-au impus cu 2-0, prin golurile marcate de Kvesic ’61 si Krefl…

- In finala regionala a Cupei Romaniei, ACS Tg. Mureș 1898-Marosvasarhelyi SE – CSU Alba Iulia 2-1 (0-1) | Golul victoriei, in minutul 83 Pe terenul sintetic al Bazei Sportive “Dan Anca” din Cluj-Napoca s-a disputa finala regionala din Regiunea 3 a Cupei Romaniei intre ACS Tg. Mureș 1898-Marosvasarhelyi…

- CS Universitatea Craiova și Sepsi Sf. Gheorghe au remizat, vineri seara, pe arena Ion Oblemenco, scor 2-2, Sepsi, in prima etapa a Superligii. Oltenii au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Gustavo ’29, ’59. Echipa antrenata de Bergodi a redus din diferența prin Damascan ’73, iar Paun a marcat…

- Universitatea Craiova a remizat, scor 2-2, in partida susținuta vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața formației Sepsi Sf. Gheorghe. Disputa din Banie a avut o asistenta buna, 11.740 de spectatori, si a contat pentru prima etapa a ediției 2022-2023 din Superliga. De aceasta data, „ambasadorul”…

- Ce ziceți, stimați petroliști, de formula aceasta: Avram – Meijers, Tamaș, Huja – Pașov, Cebotaru, Jair, Țicu – Cioiu, Ivanovski, Grozav? Este cea care s-a cristalizat dupa cinci victorii consecutive și o remiza, in meciurile amicale din intersezon? Cred ca ar fi bine pentru bifarea obiectivului neanunțat…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a castigat pentru prima oara in istoria sa Supercupa Romaniei , dupa ce a invins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (1-1), sambata seara, pe stadionul „Francisc Neumann“ din Arad. Sepsi OSK, club infiintat in 2011, a reusit sa castige al doilea sau trofeu in acest an dupa Cupa…

- Sepsi și FC Voluntari se intalnesc in finala Cupei Romaniei, joi, de la ora 20:30, pe stadionul Rapid-Giulești. Meciul se disputa joi, in Giulești, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Toate rezultatele din Cupa Romaniei aici Sepsi - FC…