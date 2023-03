Stiri pe aceeasi tema

- Napoli s-a distanțat la 15 puncte in fruntea Seriei A, dupa remiza lui Inter (0-0 cu Sampdoria), și merge apasat spre scudetto. Exista multe coincidențe cu primul titlu cucerit in 1986-1987. Napoli nu mai are adversar in cursa catre scudetto. Liderul Seriei A a evadat la 15 puncte dupa 22 de etape,…

- in weekend-ul acesta, la Timișoara se va da startul manifestarilor dedicate Timișoarei, Capitala Culturala Europeana 2023, unde capitala Banatului participa la nivel european alaturi de Veszprem-Ungaria și Elefsina Grecia. Timișoara spera sa aiba un avant considerabil prin acest proiect european pentru…

- Pensiile mai mici de 3.000 de lei nu vor mai fi impozitate. Legea, adoptata la Senat, așteapta votul in Camera Deputaților Pensionarii cu pensii mai mici de 3.000 de lei ar putea beneficia in 2023 de mai mulți bani in buzunar. Asta pentru ca Senatul a adoptat tacit o propunere legislativa de modificare…

Sefa agentiei UE pentru azil, Nina Gregori, a declarat ca se asteapta la cresterea continua a numarului cererilor de azil in cadrul blocului, intr-un interviu acordat grupului media german Funke si citat luni de DPA, potrivit Agerpres.

- Cu un deceniu in urma, compania de cercetare Ipsos a pus bazele unui studiu global care evalueaza așteptarile consumatorilor din intreaga lume cu privire la anul urmator, invitandu-i totodata sa reflecteze la anul care se apropie de final. In 2022, studiul ajunge la a 11-a ediție, la care au participat…

- Otilia Bilionera e pregatita sa se casatoreasca cu iubitul turc, dar se gandește serios și la copii. Cantareața a declarat in exclusivitate pentru Spynews.ro cand vrea sa devina mamica, dar și daca iși dorește sa aiba baiețel sau fetița.

- Omenirea s-ar putea confrunta cu o criza a fertilitații daca nu se iau rapid masuri, avertizeaza cercetatorii care au descoperit o scadere a concentrației de spermatozoizi, care s-a redus la jumatate in ultimii 40 de ani, iar rata declinului se accelereaza. O echipa internaționala de oameni de știința…

Antrenorul Mircea Lucescu a afirmat, marti, la Gala Sportului Dinamovist, ca Marocul si Croatia si-au atins limitele la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar si mizeaza pe o finala intre Argentina si Franta.