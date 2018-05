A inceput EBEC Challenge Romania & Republica Moldova

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a semnat un ordin prin care le permite dezvoltatorilor sa construiasca pensiuni in Delta Dunarii chiar si pe terenuri de numai 200 de metri, in conditiile in care, pana acum, acestia putea construi doar daca aveau cel putin 1.000 de metri de teren. "Noua…

- Angela Merkel a anuntat, marti, la Berlin ca intentioneaza sa aiba o intalnire in curand cu presedintele rus, Vladimir Putin, in contextul unui conflict crescand intre tari occidentale si Rusia. "Cred ca ne vom intalni intr-un viitor previzibil", a spus Merkel. Cu toate ca nu a fost stabilita…

- Intr-un moment in care China isi multiplica proiectele de infrastructura in strainatate, directorul general al Fondului Monetar International, Christine Lagarde, a lansat joi un avertisment cu privire la riscurile de derapaj financiar si acumulare a datoriilor pentru tarile implicate in proiecte comune…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat miercuri ca, pana la sfarsitul lunii aprilie, va fi adoptata o ordonanta de urgenta referitoare la achizitiile publice, urmand sa existe o structura centralizata care sa se ocupe de acestea. "Este o idee foarte buna si, in acest sens, pana…

- Perspectiva aplicarii unor restrictii de circulatie masinilor diesel, in orasele germane, sporeste probabilitatea ca problema poluarii sa fie exportata in Romania, Bulgaria sau alte tari din estul Europei. Multi posesori de masini diesel din Germania vor sa scape cat mai repede de aceste autovehicule.…

- Spotify a venit in Romania. A fost, aproape, ca si cand Dumnezeu s-a pogorat din ceruri in triluri de harpa. Aproape, ca realitatea e putin diferita. Ne-a incantat si pe noi, am inceput sa ne facem conturi si sa descoperim ca la pomul laudat s-au cam lasat crengile. Spotify e cel…

- Ucraina a decis sa treaca termocentralele de pe gaze naturale pe pacura si sa inchida scolile in incercarea de a face economii la gaze naturale, dupa ce grupul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile spre Ucraina, a anuntat vineri ministrul ucrainean al Energiei, Ihor Nasalyk Deficitul in…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, joi, la Bruxelles, ca Uniunea Europeana ar trebui sa fie pregatita pentru cel mai rau scenariu dupa alegerile de la inceputul lunii martie din Italia. "Trebuie sa ne pregatim pentru cel mai rau scenariu, iar cel mai rau scenariu…