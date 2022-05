A început dezinsecţia în Baia Mare De azi, Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare desfasoara activitatea de dezinsectie terestra impotriva tantarilor si capuselor, pe raza Municipiului Baia Mare. Actiunea se deruleaza pana pe 3 iunie si poate fi prelungita daca se impune. Operatiunea are loc in cadrul Programului unitar de actiune de combatere a vectorilor prin dezinsectie si deratizare, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, HCL nr. 46/2022: „Produsele folosite sunt AQUA K-othrine EW 20, care are ca substanta activa Deltamethrin 2% cu posibilitate de folosinta a ULV-ului (combaterea tantarilor) si… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

