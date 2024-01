A început culesul strugurilor în podgoriile din România. „Vinul de ghiață”, la mare căutare Deși este ianuarie, in podgoriile din Romania a inceput culesul strugurilor special pastrați pentru producerea „vinului de gheața”. Operațiunea se poate face doar cand sunt trei zile consecutive cu temperaturi de minus 7 grade Celsius, iar recoltatul are loc in timpul nopții, cand gerul este foarte puternic. Cum vremea a fost calda pana la finele anului, cu mult peste valorile specifice perioadei, abia, acum, in ianuarie temperaturile au scazut, astfel incat sa poata incepe culesul strugurilor de „gheața”. Trebuie spus ca asistam și la o premiera in aceste zile: recolta unui an este culeasa in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

