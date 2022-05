A început construcția primului terminal intermodal din Transilvania, investiție de 10 milioane de euro a unei companii din Dubai FOTO Investiția in valoare de 10 milioane de euro in terminalul intermodal de la Decea, județul Alba, a intrat in linie dreapta. Reprezentanții companiei logistice cu sediul in Dubai, care realizeaza investiția, au anunțat marți, 3 mai, demararea lucrarilor de construcție. Investiția ar urma sa fie finalizata in primavara anului 2023. In prima faza, proiectul va crea 30 de locuri de munca, la care se vor adauga sumele importante care vor fi platite ca taxe și impozite la bugetul comunei Miraslau. CEO-ul companiei, Cosmin Carstea, a declarat ca motivele principale pentru care s-a ales… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

