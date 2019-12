A început construcția podului peste râul Mureș între Acmariu (Blandiana) și Balomir (Șibot) Au inceput lucrarile de construcție a podului peste raul Mureș, care va lega comunele Blandiana și Ceru Bacainți de Șibot, implicit de orașul Cugir. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL II) și este estimat la 8,29 de milioane de lei, TVA inclus. Podul reprezinta șansa locuitorilor din Blandiana la civilizație, dar și șansa sa renunțe definitiv la arhaicele brudine, un fel de platforme plutitoare neomologate care sunt folosite de localnici de aproape 40 de ani, in absența unui pod peste raul Mureș. ”Necesitatea modernizarii infrastructurii rutiere și construcția… Citeste articolul mai departe pe cugirinfo.ro…

Sursa articol si foto: cugirinfo.ro

