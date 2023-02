Stiri pe aceeasi tema

- De maine, in Piața Victoriei din Timișoara vizitatorii sunt așteptați sa se aventureze in gradina verticala care le permite sa exploreze orașul de la inalțime. Peste 1.000 de plante vor putea fi luate acasa la finalul anului.

- Ieri, 14 februarie, polițiștii Secției 1 Groși au dispus masura reținerii pentru 24 de ore a unui barbat de 26 de ani din Coltau, sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat. In fapt, la data de 16 ianuarie a.c. și in 13 februarie a.c., polițiștii au fost sesizați prin plangere de catre o…

- Potrivit ISU Buzau, marti 14.02.2023, un incendiu violent a izbucnit la o anexa din Piata Centrala Buzau. Pompierii buzoieni au intervenit rapid pentru stingerea unor construcții de tip panouri Sandwich situate la iesirea in locul mentionat mai sus.

- Prima rama electrica inter-regionala (RE-IR) din cele 37 ce urmeaza sa fie produse de Alstom pentru Romania va ajunge la Centrul de Testari Feroviare de la Faurei in luna iulie 2023, in vederea efectuarii testelor dinamice, iar cea de-a doua va sosi in luna august, fiind destinata, cu precadere

- Din cauza gerului patrunzator din ultimele zile, patru persoane fara adapost din Chisinau au ajuns la Urgenta cu hipotermii si degeraturi. Dupa ce vor primi tratament, vor ajunge, insa, tot in strada. Pentru a supravietui acestei ierni, autoritatile locale le pun la dispozitie un pat cald in Centrul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in perioada 7 ndash; 17 februarie a.c., pe autostrada A10 Sebes Turda, la kilometrul 46, localitatea Unirea, judetul Alba, pe sensul de mers Sebes catre Turda, se restrictioneaza banda 1 si banda de urgenta, pentru a permite…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, pe Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, intre kilometrii 10 si 144, pe alocuri, sunt precipitatii sub forma de ninsoare, fara depuneri pe carosabil, cu intensificari ale vantului. Drumuri nationale cu…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe pe A1 Deva ndash; Nadlac, km 510 100 calea 2, loc. Ortisoara jud. Timis , a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autotrenuri si o autoutilitara. In urma accidentului un autotren s a rasturnat transporta…