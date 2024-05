A inceput campania, ar spune cei care cred in seriozitatea politicienilor și mai spera intr-un viitor mai bun asigurat prin programele de dezvoltare propuse de aceștia. A inceput circul, ar spune scepticii și dezamagiții sufocați de promisiuni neindeplinite și de mizeria morala in care se scalda clasa politica romaneasca. In Neamț, ca și in restul țarii, campania ne-a adus deja de toate, pornind de la atacuri intre partide (chiar sau mai ales cele aliate) sau candidați, migrație de la un partid la altul, tradari, prezentarea de programe fanteziste, dar și programe necesare, dar care sufera la…