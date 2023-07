Stiri pe aceeasi tema

- Conducere Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) si Ambasadorul Israelului in Romania, Excelenta Sa Reuven Azar, au discutat despre consolidarea parteneriatelor academice si posibilitatea investitiilor in proiectele dezvoltate de cercetatorii Politehnicii iesene. In cadrul intalnirii,…

- Cele mai bune proiecte realizate de studenții Facultații de Arhitectura „G.M. Cantacuzino” de la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) au fost premiate de catre Uniunea Arhitecților din Romania, filiala Iași. Un astfel de protocol a existat in trecut doar in capitala, intre UAR București…

- Taxele pentru inchirierea manualelor in invațamantul liceal, pe anul de studii 2023-2024, precum și plațile de inlocuire a manualele deteriorate sau pierdute de liceeni pe parcursul anului curent au fost stabilite de Ministerul Educației și Cercetarii (MEC). Un ordin in acest sens a fost emis de catre…

- Diplomele de studii eliberate de universitațile din Republica Moldova vor fi disponibile și in format digital. Facilitatea a devenit posibila datorita colaborarii intre Ministerul Educației și Cercetarii și Agenția de Guvernare Electronica.

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) a primit de la Ministerul Educatiei mai multe locuri pentru admiterea din aceasta vara, care va avea loc in perioada 3 – 21 iulie 2023. In total, oferta educationala a Politehnicii iesene va fi de peste 8.500 de locuri la admitere, la toate cele…

- Ministerul Educației arata ca majorarea salariilor a fost facuta de aproape 25% , dupa adoptarea Ordonanței de Urgența, cat a fost cerința profesorilor, insa aceștia sunt in continuare nemulțumiți. Astfel salariul unui profesor cu 25 de ani vechime cu gradul didactic I a crescut de la 3.985 la 4.707…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) lanseaza un nou proiect de regenerare urbana, prin care vrea sa transforme spațiile verzi din zona caminelor T5 – T6 și T9 – T10 – T11, aflate in Campusul „Tudor Vladimirescu”, in cel mai mare amfiteatru in aer liber din Iași. Noul centru civic…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI) lanseaza un nou proiect de regenerare urbana, prin care vrea sa transforme spatiile verzi din zona caminelor T5 – T6 si T9 – T10 – T11, aflate in Campusul „Tudor Vladimirescu", in cel mai mare amfiteatru in aer liber din Iasi. Noul centru civic…