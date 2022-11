Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a gasit un cec in valoare de 4,6 milioane de euro emis pe numele producatorului de dulciuri Haribo. Cand a anunțat compania, a primit recompensa 6 pachete de bomboane gumate, relateaza The Independent.

- Bunastarea și abundența proprii societații moderne deschid calea obezitații, aceasta din urma fiind ”sora buna cu diabetul”, a subliniat acad. Constantin-Ionescu Tirgoviște, la Conferinta Nationala “Interdisciplinaritate si cercetare in diabet, nutritie si boli metabolice” de la Targu Mures. Bunastarea…

- Presa britanica a criticat-o pe West Ham, deși “ciocanarii” au caștigat meciul cu FCSB. “Ciocanarii au avut de munca pentru a debuta cu o victorie. Lui West Ham i-a fost predata o lecție dura a faptului ca este nevoie de efort pentru a reuși in competițiile europene, dupa ce s-a luptat sa revina cu…

- De aproape trei ani, Spitalul Clinic de Cai Ferate Iasi incearca sa atribuie contractul de lucrari de reabilitare termica in vederea cresterii eficientei energetice la doua din cele noua corpuri de cladire pe care le are. Prima procedura de licitatie, lansata la sfarsitul lui 2019 cu o valoare de pornire…

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a aplicat sechestru pe un cont bancar in valoare de circa 5 milioane de lei, in baza delegațiilor procurorilor, saptamana trecuta. Contul a fost indisponibilizat intr-un caz de delapidare a averii straine. La moment, ARBI are in examinare…

- Date sensibile privind milioane de romani pot fi accesate de oricine are dreptul sa intre pe platforma Coronaforms. Orice persoana cu cont si parola de acces in sistem poate sa vada CNP-ul, adresa si numarul de telefon ale oricarui pacient inregistrat in platforma oficiala.