A frecat covorul cu balsam de rufe, apoi l-a aspirat. Ce truc genial a descoperit o gospodină A descoperit din greșeala un truc genial, pe care probabil nu l-ai știut pana acum. Trucuri ieftine și rapide de a scapa de pete Știai ca balsamul se poate folosi și la alte lucruri in afara de clasica lui utilizare de a improspata și a face hainele catifelate și sa miroasa frumos? Balsamul de rufe […] The post A frecat covorul cu balsam de rufe, apoi l-a aspirat. Ce truc genial a descoperit o gospodina appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

