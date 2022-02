A fost votat bugetul Iașului Dupa mai bine de noua ore de dezbateri, Consiliul Local a adoptat astazi, 11 februarie, bugetul general al Municipiului Iași pe anul 2022. Bugetul a fost adoptat cu 14 voturi pentru (PNL, PMP și viceprimarul Cezar Baciu), cinci abțineri (PSD) și opt voturi impotriva (USR). Dincolo de dificultațile generate de pandemia de COVID-19, de creșterea prețurilor combustibililor și ale materialelor de construcții, de costurile generate de preluarea sistemului de termoficare, bugetul local pe acest an este construit in așa fel incat sa asiguram: • funcționarea orașului și continuitatea la parametri normali… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali se intrec in amendamente depuse la bugetul local. Peste 170 de propuneri au fost inaintate, iar valoarea lor trece pragul de 100 milioane lei, suma apropiata de bugetul de investitii propus de Primarie din venituri proprii. Demersul acestora, in special al consilierilor de opozitie,…

- O prezentare detaliata a proiectului de buget a fost facuta de catre primarul Mihai Chirica intr-o conferința de presa susținuta joi, 3 februarie 2022. „Conform legilor in vigoare și calendarului bugetar, pe data de 11 februarie putem sa avem ședința de Consiliu Local pentru adoptarea bugetului. Am…

- Bugetul de dezvoltare e 135 de milioane de euro, mare parte fiind proiectele cu finantare europeana deja incepute: cai de rulare, linii de tramvai, termoficare. Lucrarile la Sala Polivalenta vor demara in forta: 140.000 de euro pentru avize si verificari. In schimb, numai subventia la CTP e in jur de…

- Municipiul Buzau va avea un buget foarte generos anul acesta, ba chiar, cel mai mare din ultimii 32 de ani, dupa cum o spune primarul Constantin Toma. Aproape doua treimi din buget, adica 80 de milioane de euro, vor fi investite in proiecte de infrastructura, iar restul va merge catre educație și cultura.…

- Proiectul de buget „facut pe genunchi" propus de Primaria Iasi i-a dezamagit pe cei de la USR. Este vorba de documentul afisat saptamana trecuta pe pagina de internet a Primariei pentru consultare publica. „Se supraestimeaza veniturile foarte mult, pentru ca, la cresterea unor venituri fanteziste,…

- Bugetul municipiului Suceava pe anul 2022 este mai mare cu 2,5% fața de cel din 2021. Mai exact, el insumeaza 538,87 milioane de lei fața de 525 de milioane de lei anul trecut. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu care a precizat ca in acest an cei mai mulți bani din buget adica […] The post Bugetul…

- Primaria Municipiului Iași a elaborat proiectul de buget pe anul in curs, pe care-l va supune in perioada urmatoare dezbaterii publice astfel incat, luna viitoare, acesta sa poata fi votat de consilierii locali. Bugetul 2022 se aproprie ca suma de cel din anul anterior (1,9 miliarde lei), numai ca,…

- Primaria Iași a publicat proiectul de buget pe anul 2022 intr-o forma simplificata, respectiv doar pe capitole de cheltuieli. Bugetul general, cel care cuprinde atat bugetul local cat și pe cel al instituțiilor descentralizate, este estimat la aproape 1,9 miliarde lei. In ceea ce privește bugetul local,…