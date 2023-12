Stiri pe aceeasi tema

- INCENDIU la Vințu de Jos: Panourile fotovoltaice montate pe o cladire, cuprinse de flacari Un incendiu a izbucnit vineri noaptea (29 decembrie) in jurul orei 22.40, in localitatea Vințu de Jos. La fața locului intervin pompierii din Sebeș alaturi de voluntarii din Vințu de Jos. Din primele informații,…

- INCENDIU la Sebeș. O terasa și o anexa au luat foc. Pompierii intervin cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit duminica, 24 decembrie, in jurul orei 16:00, in municipiul Sebeș. O terasa și o anexa au fost cuprinse de flacari. Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Sebeș intervine pentru localizarea…

- Un incendiu violent a izbucnit in aceasta dimineața la restaurantul Taverna Racilor de la Snagov. Focul a cuprins rapid mansarda restaurantului, iar zeci de pompieri se lupta la aceasta ora cu flacarile uriase. Restaurantul Taverna Racilor din Snagov la care a izbucnit, sambata, un incendiu puternic,…

- Incendiu in comuna Sancel: mai mulți baloți au luat foc. Pompierii din Blaj intervin cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit pe 1 Decembrie, in jurul orei 14:15, in localitatea Panade din comuna Sancel. Potrivit ISU Alba, Garda Blaj intervine pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit…

- Militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni au intervenit cu trei autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din municipiul Falticeni. La sosirea echipajelor, ardeau generalizat doua solarii, iar flacarile erau extinse și…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins acoperisul unei case, in localitatea Mircea Voda.La fata locului intervin Detasamentul Medgidia cu o autospeciala de stingere cu…

- INCENDIU in Daia Romana. Focul a cuprins o locuința aflata la ieșirea spre Vingard. Pompierii intervin cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit marți dupa-amiaza, in localitatea Daia Romana. Din primele informații, focul a cuprins o locuința a aflata la ieșirea spre Vingard. Potrivit ISU Alba, Secția…

- FOTO: Incendiu la Daia Romana. Flacarile au cuprins o anexa gospodareasca. Pompierii intervin cu doua autospeciale Un incendiu a izbucnit, marți dupa-amiaza, la o anexa gospodareasca, in localitatea Daia Romana. Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Sebeș in cooperare cu Serviciul pentru Situații de…