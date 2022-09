Stiri pe aceeasi tema

- Maine, 28 septembrie, la ora 11, la Muzeul Județean este programata ședința Colegiului Prefectural Argeș. Citește și: Plata facturilor la energie se va face raportat la consumul real Vor prezenta sinteze ale activitații cateva instituții subordonate: Direcția Județeana de Statistica, Direcția pentru…

- Guvernul are pe masa proiectul de Hotarare prin care aloca peste 162.000 de lei pentru plata recenzorilor care au colectat datele pentru Recensamant, la doua luni dupa ce aceștia și-au incheiat activitatea

- Recensamantul populatiei si locuintelor s-a terminat in 28 de localitati harghitene, din totalul de 67 existente, fiind intampinate dificultati in finalizarea procesului in orasele mari, dar si in unele localitati rurale, a informat luni, in sedinta Colegiului Prefectural Harghita, sefa Directiei…

- Zece zile pana la finalul recensamantului Foto: Agerpres. Realizator: Ciprian Sasu Realizator: Recensamântul populatiei si locuintelor se încheie, pe teritoriul tarii noastre, peste zece zile. Exista, însa, localitati care sunt departe de a finaliza acest proces.…

- Completarea in teren a chestionarelor merge mai greu decat autorecenzarea. Cei care nu si-au verificat chestionarele in prima etapa sunt reticenti la vizita recenzorilor, dar sunt mai numeroase cazurile in care acestia din urma nu gasesc pe nimeni la adresa. La sfarsitul saptamanii viitoare se va incheia…

- Doua saptamani pana la finalizarea ultimei etape a recensamantului Foto: Agerpres. Mai sunt doar doua saptamâni pâna la finalizarea ultimei etape a recensamântului populatiei, cea de colectare a datelor în teren, de catre recenzori, prin interviuri…

- Recensamantul populatiei este ingreunat in unele comunitati rome din judetul Vrancea iar unii recenzori refuza sa mearga in comunitatile respective si se retrag din aceasta activitate, a declarat, joi, directorul Directiei Judetene de Statistica (DJS), Vasile Apostu Croitoru, informeaza Agerpres.…