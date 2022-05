A fost stabilit traseul soselei Uricani – Cicoarei – Nicolina

A fost stabilit traseul final al soselei Uricani – Cicoarei, sector care va avea patru benzi, fata de doua cat are restul centurii Iasului, si care face parte din asa-numita „centura usoara”, sau „mica”, a Iasului. Traseul are 8,1 km si face legatura intre sensul giratoriu de la Uricani cu soseaua Nicolina, respectiv zona de langa Crucea lui Ferentz. In Cicoarei, va fi realizata si o penetratie spre cartierul Dacia, iar viitorul pod peste Bahlui, finantat in cadrul aceluiasi proiect al centurii usoare, va intersecta strada Stramosilor in zona Bicaz. Sectorul de drum cuprins intre Uricani (de la…