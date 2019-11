A fost stabilit programul evenimentelor ce marchează 30 de ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989 de la Timișoara Primaria Timișoara a facut public, astazi, programul evenimentelor pe care le finanțeaza cu ocazia marcarii a 30 de ani de la Revoluția Romana din Decembrie 1989 și de la momentul in care capitala Banatului a devenit primul oraș liber de comunism. „Asociatiile de revoluționari din Timisoara au propus o serie de proiecte care au devenit […] Articolul A fost stabilit programul evenimentelor ce marcheaza 30 de ani de la Revoluția Romana din Decembrie 1989 de la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

